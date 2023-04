“Nel Consiglio comunale di ieri si è scritta una pagina triste, incomprensibile e per certi versi anche preoccupante”. Inizia così l’affondo di Roberto Poli, capogruppo Pd in Consiglio.

“Il Consiglio comunale – spiega – era infatti chiamato a dibattere e votare su un ordine del giorno presentato da un’esponente delle forze di centrodestra, Maria Vittoria Ceraso, che chiedeva di “esprimere cordoglio per le vittime del naufragio di Cutro, vicinanza e solidarietà ai loro famigliari e ai superstiti e sincera riconoscenza alla popolazione e alle Istituzioni di Cutro” e inoltre impegnava il Sindaco a inviare al Ministro dell’Interno una proposta per riconoscere una medaglia al merito covile per la popolazione di Cutro. Per la pronta reazione di umanita’ mostrata nella tragedia del 26 febbraio che ha visto cittadini gettarsi in mare per salvare vite e poi prodigarsi per soccorrere i sopravvissuti. Tragedia che ha contato 93 morti accertati e un numero imprecisato di dispersi in mare”.

Il capogruppo quindi precisa: “Appariva chiaro che tale testo, privo di qualsiasi riferimento polemico sulla gestione dei migranti, ma incentrato sulla tragedia e sulla reazione di grande umanità mostrata dai cittadini di Cutro, dovesse trovare un unanime consenso. Anche perché un ordine del giorno votato all’unanimità ha un peso specifico ovviamente molto maggiore nella richiesta da inoltrare al Ministro”.

“E invece – prosegue – si è materializzata una scena surreale. Tutte le forze di minoranza di centrodestra, tranne ovviamente la Ceraso, hanno inopportunamente abbandonato la discussione in corso in Aula, per rientrare dopo diversi minuti a presentare un improbabile emendamento volto a difendere Guardia Costiera e Guardia di Finanza, che nessuno aveva attaccato. E’ stato un goffo e maldestro tentativo di mantenere un’unità che infatti si è subito polverizzata perché l’emendamento era così fuori contesto e così strumentale che la stessa proponente non lo ha accettato”.

Poli quindi conclude: “A quel punto appariva comunque scontato che il testo originario, neutro e volto solo a esprimere cordoglio e vicinanza e a valorizzare e premiare i cittadini di Cutro, venisse votato da tutti. Invece solo Forza Italia ha incassato quanto accaduto e ovviamente votato a favore, mentre Lega e FdI hanno incredibilmente espresso un voto di astensione. Tra lo stupore generale”.

