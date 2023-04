Arriva a ridosso del 25 aprile, al Filo, l’opera prima di Luca Scivoletto, “I pionieri”, una produzione Fandango, presentata ieri sera dallo stesso regista e in cartellone anche stasera e domani sera (ore 21). Un racconto di formazione e, insieme, uno spaccato sociale ambientato a Comiso nel 1990, basato sul romanzo autobiografico del regista, con protagonisti quattro ragazzini. “I pionieri” racconta del clima politico che si respirava negli anni della “svolta di Occhetto”, quando il Pci stava trasformandosi in qualcosa di diverso da quello che era stato fino ad allora, attraverso le relazioni tra un quattro ragazzini in fuga. Due intrisi di ideologia comunista (in un caso mal sopportata; nell’altro quasi venerata nel ricordo di un papà scomparso); il terzo, prepotente rampollo del fascista del paese; la quarta, una ragazzina italoamericana che vuole scappare da una famiglia disgregata.

Come ha raccontato Scivoletto prima e dopo la proiezione, il film – un po’ come fa Pif della “Mafia uccide solo d’estate” – è uno spaccato del costume di un’epoca recente eppure lontanissima, soprattutto per quanto riguarda le passioni politiche, che entravano nelle dinamiche famigliari con una prepotenza oggi sconosciuta, nell’epoca della comunicazione via tweet. Il cineasta siciliano classe 1981 appartiene all’ultima generazione che probabilmente ha vissuto personalmente la fine del vecchio Pci attraverso le vicende del padre impegnato a farsi eleggere segretario regionale del partito, e con un escamotage che ricorda l’Humphrey Bogart di Woody Allen in “Provaci ancora, Sam” riporta in carne ed ossa Enrico Berlinguer – Claudio Bigagli – che dialoga con il giovane protagonista nei suoi momenti di crisi.

Non un film politico, ci tiene a precisare Scivoletto, ma appunto un racconto lieve e ironico di crescita personale attraverso i rapporti non sempre semplici tra i quattro ragazzini, sullo sfondo di un’Italia che stava cambiando inesorabilmente. gbiagi

