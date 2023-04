L’IIS Galileo Galilei di Crema, nel ruolo di Scuola Capofila, in collaborazione con l’ATS della Val Padana, ha organizzato lo scorso 20 aprile il meeting della Rete Provinciale delle Scuole che Promuovono Salute (SPS). L’evento si è tenuto in presenza nell’Aula Magna dell’IIS Ghisleri di Cremona e in collegamento virtuale con gli istituti cremaschi aderenti alla Rete, riuniti a Crema in sala Alessandrini.

La Rete SPS nasce grazie all’Intesa sottoscritta nel luglio del 2011 tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Le scuole aderenti alla Rete si impegnano ad operare, sulla base delle indicazioni contenute nel “Modello Lombardo delle Scuole che Promuovono Salute”, azioni di policy, modelli e programmi di promozione della salute per facilitare l’adozione di stili di vita salutari, da parte di studenti, famiglie, personale docente e non docente. Un approccio scolastico orientato alla salute e al benessere favorisce il miglioramento dei risultati dell’apprendimento, aumenta il benessere emotivo e riduce i comportamenti a rischio.

“L’ATS ha il ruolo di garantire un supporto teorico-metodologico alle scuole che intendono avviare progettualità di promozione della salute in linea con le indicazioni regionali; tutti i programmi proposti dall’ATS della Val Padana sono ricompresi nel Catalogo “Costruire la Salute: progettare in rete” – spiega Laura Rubagotti, Dirigente della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischi Comportamentali, presente all’incontro insieme alle relatrici dr.ssa Gloria Molinari e dr.ssa Elena Maria Rossi, Assistente Sanitario e Dirigente Psicologo della medesima Struttura dell’Agenzia -. “Ad oggi, sul territorio di ATS la Rete conta 81 Istituti Comprensivi (37 a Cremona e 44 a Mantova) per un totale di 520 plessi (245 a Cremona e 275 a Mantova). Questo meeting rappresenta un momento fondamentale del lungo percorso condiviso con la Scuola che ci ha consentito di tracciare un bilancio di quanto fin qui realizzato: oggi vedremo nel concreto i progetti e le buone pratiche realizzati, nella speranza che questo evento possa ulteriormente implementare la Rete locale e l’adesione di nuove realtà scolastiche”.

“Sono molto soddisfatta per la partecipazione all’iniziativa da parte di tanti istituti scolastici di ogni ordine e grado – dichiara la professoressa Paola Orini, Dirigente Scolastica dell’IIS Galileo Galilei di Crema -, che hanno presentato progetti estremamente vari ed interessanti concernenti la salute a scuola in senso lato, in alcuni casi attraverso la voce e la testimonianza degli stessi studenti. Ritengo che questo incontro, coinvolgente gli ambiti scolastici cremonese e cremasco, possa essere considerato un esempio virtuoso di scambio di buone pratiche molto utile per le scuole. Devo, nel contempo, sottolineare la crescita non solo numerica, ma anche progettuale della Rete delle Scuole che promuovono salute della nostra provincia. Ciò è avvenuto grazie alla preziosa sinergia tra scuola e ATS Valpadana. Ringrazio, inoltre, i miei colleghi dirigenti scolastici e i docenti e, non da ultimo, gli studenti per la collaborazione data e la partecipazione attiva all’evento” sottolinea la professoressa Paola Orini, dirigente Scuola Capofila Provinciale della Rete SPS”.

Le scuole che hanno presentato i propri progetti:

· IC “E. Calvi” di Rivolta d’ Adda – scuola primaria di Agnadello: esperienze del programma Life Skill Training nella scuola primaria;

· IC “Rita Levi Montalcini” di Bagnolo Cremasco – scuola primaria di Chieve: l’esperienza di un playground – Progetto CCM WAHPS;

· IC “Crema Uno”: esperienze del programma Life Skill Training nella scuola secondaria di primo grado;

· EFP della Coop. “Inchiostro” di Soncino: esperienze del programma Unplugged;

· IIS “G. Galilei”, IIS “P. Sraffa”, IIS “Racchetti-Da Vinci” di Crema: esperienze di Peer Education nelle scuole secondarie di secondo grado;

· IIS “B. Munari” di Crema: un’esperienza di Educazione alla Salute: “Alcool test per la vita”

· IC di Casalbuttano: esperienze del programma Life Skill Training nella scuola primaria;

· IC “Dedalo 2000” di Gussola: buone pratiche sul movimento ed esperienze del progetto “Scuola senza zaino”;

· IC “Cremona Uno”: esperienze del programma Life Skill Training nella scuola secondaria di primo grado;

· Liceo “D. Manin” di Cremona: esperienze del programma Unplugged in una scuola secondaria di secondo grado;

· IIS “A. Ghisleri” e “CR.Forma” di Cremona: esperienze di Peer Education nelle scuole secondarie di secondo grado;

· IIS “A. Stradivari” di Cremona: Proposta progettuale per le Scienze motorie.

