“Attimi su tela”. Si intitola così la mostra della pittrice Franca Formis. Fiori, paesaggi e scenari naturalistici che raccontano momenti di vita. “Sono molto contenta di essere di essere all’unisono con le invasioni botaniche perché sono prevalentemente una pittrice di fiori e natura ed è stata una bellissima combinazione” dichiara Franca Formis. “A me la natura avvince, affascina, mi fa sognare” ci dice la pittrice.

Per tanti anni titolare di un salone di acconciature a Cremona Franca Formis una volta terminato il lavoro si è dedicata alla passione per la pittura. Un vero colpo di fulmine. “Sono stata in Sardegna, su una spiaggia desertica dove ci sono le miniere abbandonate e su questa spiaggia enorme ho visto un cespuglio che nasceva dalla sabbia arida, pieno di fiori e per me è stata una visione miracolosa, mi sono ispirata tantissimo”.

Negli anni anche nella pittura c’è stata una crescita artistica: “da un dipingere molto classico mi sono evoluta, ho lasciato perdere la perfezione e mi sono portata un po’ all’estemporaneo, ad essere più libera nella manualità” ha detto Franca Formis.

“Quando dipingo mi annullo, non ho nessuna necessità, passano delle ore e mi accorgo di non aver mangiato o bevuto, sono lì con la mente e corpo. Sono contenta di questo lavoro, anche se a volte mi scontro con i miei quadro, perché sono esigente con me stessa e con la mia voglia di fare”

La mostra, nella sala ex borsino a Cremona resterà aperta fino al 1 maggio (orari 10-12.30 e 15.30-19 organizzazione, comunicazione e grafica curate da Chiara Talenti).

