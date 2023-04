Un brutto passo falso per i grigiorossi che, reduci da due vittorie consecutive, crollano alla Dacia Arena di Udine e non riescono così nell’intento di dare continuità ai risultati positivi.

L’avvio per i grigiorossi è shock: dopo neanche due minuti Samardzic batte Carnesecchi con un preciso tiro d’esterno dal limite dell’area e porta avanti i suoi. La reazione della Cremonese al minuto numero 8 con Valeri che crossando trova Tsadjout, ma la punta grigiorossa mette a lato di testa. Al 15’ ancora pericolosa però l’Udinese con Udogie che calcia superando Carnesecchi, ma Sernicola trova un salvataggio che tiene in vita i grigiorossi. Tre minuti dopo Carnesecchi si esalta su Lovric, pericoloso con il suo colpo di testa.

Al 28’ un altro duro colpo per i grigiorossi, con Perez che, lasciato colpevolmente solo, è libero di colpire di testa sugli sviluppi di calcio di punizione, siglando la rete del 2-0. Solo sei minuti più tardi i friulani trovano addirittura la rete del 3-0 con Success che, dopo aver vinto il duello con Bianchetti, batte Carnesecchi con un preciso interno.

Nella ripresa Ballardini inserisce Aiwu per Sernicola ed Okereke per Castagnetti, ma a rendersi pericolosa è ancora una volta la squadra di Sottil con Ehizibue che calcia forte trovando la pronta risposta di Carnesecchi. Da qui in avanti succede davvero poco o nulla, solo Beto ci prova prima da fuori trovando la risposta di Carnesecchi e poi mettendo a lato da ottima posizione nel finale di gara.

La sconfitta pesa e rischia di compromettere la rincorsa salvezza, ma la Cremonese è comunque attesa dall’impegno di mercoledì contro la Fiorentina in Coppa Italia e soprattutto dallo scontro diretto contro l’Hellas Verona di domenica prossima.

Simone Guarnaccia

