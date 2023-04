Un pomeriggio di caos nelle case popolari di via Panfilo Nuvolone, al Cambonino, dove una grossa perdita d’acqua in una tubatura esterna ha comportato l’allagamento degli scantinati di due edifici, al civico 5 e al civico 3. L’allarme è scattato poco dopo le 14, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre, insieme alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e ai tecnici di Padania Acque. L’acqua ha provocato un buco nel muro, da cui si è poi riversata all’interno dei locali.

I pompieri hanno lavorato ore per ripristinare la situazione, e attualmente sono in corso controlli per verificare che non sia stata compromessa la stabilità dei due edifici. Nel mentre è stata chiusa l’erogazione dell’acqua, per consentire ai tecnici di riparare il danno. lb

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata