Nella ricorrenza del nono anniversario della scomparsa di Massimo Lazzari, i colleghi della manutenzione elettrica dell’Acciaieria Arvedi organizzano un’evento, “La serata di Lazza”, allo scopo di raccogliere fondi, da devolvere all’Associazione Cremonese per la Cura del Dolore (Accd). Un’evento che vede la partecipazione delle principali società sportive locali, tra cui la Us Cremonese e la Vbc Casalmaggiore, ma anche Juvi, Vanoli, Esperia e Boxing Esposito. L’appuntamento è per venerdì 12 maggio, presso il Cral di Cremona: una cena in amicizia nel ricordo dell’amico Massimo, con estrazione di premi, messi a disposizione dai numerosi sponsor che generosamente hanno risposto all’appello degli organizzatori. La serata sarà allietata dalla musica di “Giovanni Loda DJ” che si è messo a disposizione dell’evento benefico.

