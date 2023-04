Parte il conto alla rovescia per il nuovo taglio del cuneo fiscale. Lo “sconto” dovrebbe essere la ciliegina sulla torta del Consiglio dei ministri che Giorgia Meloni ha in programma di organizzare, non a caso, il giorno del Primo maggio.

Il provvedimento più atteso riguarda il nuovo taglio del cuneo fiscale che grazie ai 3,5 miliardi ricavati dal nuovo Def aumenterà di qualche altra decina di euro le buste paga per chi percepisce un reddito annuo lordo inferiore a 35 mila euro.

Per l’economista Chiara Mussida, ospite sabato 22 aprile di “24 minuti”, il programma di Cremona1 condotto da Simone Bacchetta, la misura è “insufficiente”.

Previsti nel decreto anche nuovi incentivi per assumere i giovani under 30, cma Mussida chiarisce: “I nostri ragazzi, alla prima occupazione, guadagnano troppo poco”. L’economista è poi intervenuta anche sulla questione relativa ai fondi del PNRR.

