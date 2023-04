Incidente, nel pomeriggio di oggi a Persico Dosimo, nelle vicinanze del cimitero, direzione Ostiano. A scontrarsi sono stati un’auto condotta da una donna e uno scooter di grossa cilindrata guidato da un giovane che arrivava da Dosimo. Sul posto i medici del 118 che hanno prestato le prime cure al centauro, poi accompagnato in ospedale. E’ in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. A stabilire dinamica ed eventuali responsabilità saranno gli agenti della polizia stradale. L’incidente ha causato pesanti disagi al traffico.

