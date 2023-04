Oleificio Zucchi torna a TuttoFood, fiera B2B per l’intero ecosistema agro-alimentare, a Milano dal 8 al 11 maggio 2023, presentando ai visitatori italiani e stranieri i prodotti d’eccellenza dell’azienda e il suo confermato impegno per una sostenibilità a 360 gradi lungo tutta la filiera di produzione. L’Azienda con un mercato estero che vale circa il 34% del fatturato del prodotto confezionato e nel quale gli USA occupano un ruolo di rilievo, punta in questa occasione ad aumentare il suo peso a livello internazionale in particolare nei paesi europei.

La storica azienda cremonese sarà presente presso il padiglione 5, stand T01 U06, con l’ampia gamma di oli da olive a da semi a marchio Zucchi tra cui, in particolare, l’Olio extra vergine di Oliva 100% Italiano da filiera certificata Sostenibile. Un Olio tracciato dal campo alla tavola, che permette, grazie al QR code posto sulla bottiglia di scoprire la provenienza geografica e le cultivar che ne compongono il brend. I prodotti presentati, oltre a caratterizzarsi per l’elevata qualità, sono creati nel rispetto della filosofia aziendale basata su una cultura dell’olio di eccellenza e sulla continua ricerca volta all’innovazione in chiave di sostenibilità.

All’interno dello stand sarà presente un’area dedicata al Fuori Casa con le relative novità di prodotto a marchio Zucchi offerte in questo canale, a conferma del continuo impegno profuso dall’azienda nella ricerca di soluzioni adatte alle diverse e specifiche esigenze dei professionisti della ristorazione.

Lo stand ospiterà uno spazio cucina dedicato all’accoglienza e alla convivialità, dove i visitatori potranno assaggiare i diversi piatti preparati dallo Chef Roger Massari con gli oli extra vergine d’oliva e semi Zucchi ed esplorare di persona la versatilità e le innumerevoli sfumature di profumo e di gusto dei diversi oli in cucina.

Per trasmettere appieno i valori cardine dell’azienda, anche lo stand con il quale Oleificio Zucchi si presenta alla manifestazione è orientato interamente alla sostenibilità. Tutta la struttura è infatti realizzata con legno certificato “filiera solidale PEFC Vaia 2018”, proveniente dagli schianti causati dalla tempesta Vaia, che nel 2018 ha colpito le foreste alpine del Nord Ovest (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia), e sarà illuminata da lampade LED a risparmio energetico: piccoli accorgimenti per ribadire un impegno fattivo verso l’ambiente che ogni giorno vede Zucchi in prima linea.

“TuttoFood è per noi una vetrina internazionale e nazionale di grande importanza. Un’occasione di scambio con i nostri attuali e futuri clienti, proponendo prodotti caratterizzati dall’elevata qualità e adatti ad ogni singola esigenza del consumatore, con uno sguardo all’innovazione e alla filosofia aziendale basata su una cultura dell’olio di eccellenza lungo tutta la filiera” spiega Roberto Lion, Direttore Esecutivo di Oleificio Zucchi.

