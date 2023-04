Rapinano distributore di carburanti a Palermo, arrestati due giovani

I Carabinieri di Palermo Villagrazia hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare, un 21enne e un 26enne accusati di furto aggravato in concorso e rapina in concorso, reati commessi nell’agosto 2022 ai danni di un distributore di carburante. I due giovani palermitani, giunti a bordo di una moto rubata e minacciando i due dipendenti dell’esercizio commerciale con il collo di una bottiglia di vetro rotta, si sarebbero impossessati dell’incasso, ammontante a circa 235 euro in contanti. vbo

