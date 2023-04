Prende forma il Gruppo comunale Volontari Protezione Civile di Cremona. Percorso incominciato lo scorso 27 febbraio in consiglio comunale e proseguito venerdì mattina a Spazio Comune, dove si è svolto l’incontro con la cittadinanza per la presentazione delle manifestazioni di interesse e delle candidature da parte dei futuri volontari, alla presenza dell’assessore alla mobilità sostenibile Simona Pasquali, del consigliere comunale Santo Canale, e dei tecnici del settore programmazione, progettazione, manutenzione, mobilità sostenibile e – da oggi – anche protezione civile del comune.

A mettere in moto la macchina che porterà alla formazione del gruppo comunale è stato proprio il consigliere Canale, a cui va il merito dell’ordine del giorno approvato lo scorso 27 febbraio dall’unanimità del consiglio comunale. Sempre all’unanimità è stato approvato il Regolamento GCV Protezione Civile, composto da 18 articoli, in cui si stabiliscono le modalità di costituzione e di funzionamento del GCVPC che fornirà supporto operativo alla struttura di protezione civile comunale e supporto per le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze in modo volontario e gratuito.

Dopo questo passaggio, poiché il Comune intende acquisire manifestazioni d’interesse di tipo esplorativo e non vincolante per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, è stato pubblicato un apposito invito finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione dei cittadini che risultino interessati a partecipare.

I cittadini che presenteranno domanda e che risulteranno in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento del GCVPC potranno essere successivamente contattati dal Comune per la partecipazione al corso base per volontari e iniziare il percorso per fare parte del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.

Possono presentare la manifestazione d’interesse i cittadini maggiorenni dell’Unione Europea o i cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno, senza distinzione di genere, etnia, religione, entro e non oltre il termine ultimo del 30 maggio 2023 con le modalità indicate nell’avviso. A seguito della ricezione delle domande pervenute entro il termine stabilito è previsto un incontro conoscitivo dei partecipanti con lo staff del Servizio Protezione Civile e verranno valutate le eventuali esperienze formative sulla specifica tematica.

Per richiedere informazioni e ottenere chiarimenti è possibile proporre quesiti scritti da inoltrate all’indirizzo Pec protocollo@comunedicremona.legalmail.it o all’indirizzo protezione.civile@comune.cremona.it entro e non oltre il 22 maggio 2023 alle ore 23:59. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate in forma anonima sul sito del Comune nella sezione “Bandi ed avvisi” entro il 23 maggio 2023. Qualsiasi richiesta ricevuta oltre il termine indicato non verrà presa in considerazione.

“Con sempre maggior frequenza avvengono eventi calamitosi e, considerando la complessità degli interventi da attuare sul territorio ed il carico di responsabilità che la legge assegna agli Enti Locali ed ai sindaci, è indispensabile che l’Ente sia ben organizzato per fronteggiare le possibili emergenze di Protezione Civile che ricadono sul proprio territorio, con efficaci strumenti operativi. Assumono inoltre sempre più rilevanza le attività di competenza comunale volte a formare i cittadini sull’importanza della Protezione Civile e soprattutto sulla consapevolezza dei rischi che insistono sul proprio territorio comunale e sulle modalità di prevenzione degli stessi. Inoltre, le competenze dei Comuni in materia di Protezione Civile non possono prescindere dalla collaborazione con un volontariato adeguatamente formato e addestrato. Le leggi vigenti prevedono un importante ruolo di coordinamento degli Enti Locali riguardo alle attività di protezione civile svolte dai volontari”, dichiara l’assessore con delega alla Protezione Civile Simona Pasquali.

“L’Amministrazione comunale – prosegue l’assessore – riconosce il valore sociale e l’importanza fondamentale dell’istituto del volontariato nell’attività di protezione civile, sia come espressione della società civile che come punto centrale della resilienza del territorio di appartenenza. Da qui l’opportunità, condivisa con voto unanime dal Consiglio comunale, che il Comune di Cremona disponga di un Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, per garantire la più ampia possibilità di partecipazione a tutti i cittadini che vogliano prestare la loro opera a favore della collettività, senza scopo di lucro. Il gruppo comunale collaborerà con l’Ente e tutto il sistema di protezione civile attivo nella nostra provincia – ad esempio Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco – nella pianificazione ed attuazione della complessa attività di Protezione Civile comunale, in linea con le disposizioni legislative vigenti. Il Servizio Viabilità, Suolo e Sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione, TPL (Traspoto Pubblico Locale), che svolge le attività e le funzioni in materia di Protezione Civile, svolgerà le attività di coordinamento e pianificazione con il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile (GCVPC)”.

“Da oggi finalmente fare il volontario di protezione civile nella nostra città sarà più facile”, dichiara il consigliere comunale Santo Canale, che aggiunge: “Vedere la nascita del Gruppo comunale mi rende felice, non solo perché è frutto di un mio ordine del giorno, poi condiviso da tutto il Consiglio comunale, ma perché mi ricorda il mio percorso di giovane volontario. Durante gli anni del Covid, come tanti giovani, tra il 2020 e il 2021 ho voluto partecipare al corso base per volontari svoltosi in parte in presenza e in parte online. Ricordo come fosse ieri sia i contatti con la responsabile dell’Amministrazione provinciale, che mi indicò gentilmente modalità e strumenti, sia gli incontri in presenza in un comune della provincia di Cremona. Come me, tanti giovani cremonesi che, seppur motivati, non trovarono interlocutori interessati nella città di Cremona. Per questo oggi è importante, in quanto definiamo un percorso in cui sarà più facile fare il volontario di protezione civile nella nostra città, partecipando ad un corso base per volontari (replicabile ogni anno) in cui i giovani possano dare il proprio contributo e le proprie competenze nella propria città e non altrove. Un passo importante per il futuro”.

