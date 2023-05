È Mattia Pinazzi dell’Arvedi Cycling a trionfare in volata nella 56esima edizione del Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi. La gara, una classica per Cremona, riservata alle categorie elite ed under 23 e allestita e curata dal Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi, è stata resa ancor più spettacolare dalla pioggia che ha bagnato i ciclisti nell’ultima ora di pedalate.

A scandire il passo, una fuga dello sloveno Matic Zumer, della Meblojogi Pro Concrete, partito da lontano ma ripreso a circa tre chilometri dall’arrivo. Sul rettilineo di viale Po, nonostante qualche caduta sull’asfalto scivoloso, a trovare le pedalate decisive è Pinazzi, che chiude con mezza ruota di vantaggio su Davide Persico del Team Colpack Ballan. Terzo Nicholas Della Valle del Team Corratec. Tanti gli appassionati cremonesi che hanno assiepato le strade del circuito e seguito le fasi cruciali della corsa.

Un’edizione, la 56esima, trasmessa in diretta su Cremona1 con ospiti importanti, come Ivan Quaranta, e contributi esclusivi che verranno riproposti in uno speciale dedicato al Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi.

