MasterChef Australia, morto chef-giudice Jock Zonfrillo

(Adnkronos) – Jock Zonfrillo, 46enne chef giudice di MasterChef Australia, è morto ieri a poche ore dalla messa in onda della nuova stagione dello show che è stata ovviamente congelata, come ha reso noto l’emittente Network 10. Zonfrillo, scozzese, è deceduto a Melbourne. Al momento non sono note le cause della morte. Lo chef era entrato nella giuria della trasmissione nel 2019 e avrebbe dovuto aprire la stagione 2023 accanto allo chef britannico Jamie Oliver.

Nato a Glasgow nel 1976, Zonfrillo aveva iniziato la carriera nel Regno Unito e a Londram, in particolare, aveva lavorato con lo chef Marco Pierre White. Nella sua autobiografia ‘Last Shot’, Zonfrillo aveva svelato di aver provato l’eroina da giovanissimo e di aver continuato a fare uso di stupefacenti negli anni successivi. Nel 1999 aveva lasciato il Regno Unito per trasferirsi in Australia, dove aveva aperto ristoranti tra Sydney e Adelaide prima di diventare un volto noto in tv.