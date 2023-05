Venerdì 12 maggio alle 20.30, al Centro Culturale Comunale di Pizzighettone, si terrà l’incontro dal titolo “La persecuzione dei cristiani nel mondo odierno”. Alla conferenza, organizzata dai Servizi Culturali del Comune in collaborazione con l’Unità Pastorale di Pizzighettonee la Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, prenderanno parte Sua Eccellenza Mons. Felix Dawood Shabi, Vescovo di Zakho dei Caldei, nel Kurdistan Iracheno, e il dottor Maurizio Giammusso della Fondazione ACS.

Da anni Aiuto alla Chiesa che Soffre, oltre a offrire un sostegnoconcreto alle tante comunità cristiane che sopravvivono in situazioni di pericolo e privazioni, pubblica periodicamente il rapporto “Perseguitati più che mai”, che riporta informazioni e testimonianze sulle vessazioni subìte dai cristiania causa della loro fede.

Durante l’incontro, Giammusso si occuperà in particolare del tema “La cittadinanza delle minoranze religiose in un mondo globalizzato: il caso dei Cristiani d’Iraq”, mentre mons. Dawood Shabi, cugino del sacerdote don Ragheed Ganni, ucciso daiterroristi nel 2007 a Mosul e del quale è in corso la causa dibeatificazione, porterà la testimonianza diretta delle persecuzioni vissute da lui e dai cristiani della Piana di Ninive (Mosul) per mano dell’ISIS nel 2014-2016. Prima della conferenza, alle 18.00, Monsignor Shabi presiederà una Messa nella chiesa parrocchiale di San Bassiano.

Con questa iniziatival’Amministrazione comunale e l’Unità Pastorale di Pizzighettone vogliono !sensibilizzare la cittadinanza su un tema che in Occidente è sottovalutato, visto che non si ha ancora la piena consapevolezza che la fede religiosa più perseguitata al mondo è proprio quella cristiana”. La conferenza inaugura il ciclo di incontri Dialoghi contemporanei, concepito con l’intento di puntare i riflettori sul mondo odierno e sulle complesse dinamiche che lo caratterizzano.

