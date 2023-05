Un punto a Milano che ha il sapore della beffa. La Cremonese accarezza e sogna l’impresa storica a San Siro, ma un tocco sfortunatissimo di Vasquez su punizione di Messias nel finale riporta la squadra di Ballardini alla realtà.

Nei primi minuti fase di studio tra le due squadre, fino all’undicesimo quando i rossoneri trovano la rete del vantaggio, gol che però viene annullato per fuorigioco di Saelemaekers. Al 17’ ancora pericolosa la squadra di Pioli con Origi che, lanciato in profondità, riesce a calciare da sinistra, ma trova una pronta risposta da parte di Carnesecchi che mette in corner.

Al 21’ clamorosa occasione per il Milan: un brutto retropassaggio di Meité serve involontariamente De Ketelaere, ma il belga, nel tentativo di saltare Carnesecchi, viene bloccato da un ottimo intervento del portiere grigiorosso. L’ultimo squillo del primo tempo è ancora una volta a tinte rossonere con un gran cross di Saelemaekers che trova la testa di Origi, ma il belga mette ampiamente a lato.

Nella ripresa succede di tutto verso l’ora di gioco. Al 60′, da una brutta palla persa da Okereke, nasce un’occasione gigantesca per il Milan, con Saelemaekers che trova con un tocco delicato Brahim Diaz, ma lo spagnolo, tutto solo, mette alto. Due minuti dopo è la Cremonese a rendersi pericolosa: Sernicola serve Valeri che, senza avversari intorno, colpisce alto di testa da pochissimi metri.

Al 77’ succede l’incredibile a San Siro: Okereke, su lancio di Galdames, fa secchi Thiaw e Kalulu e batte Maignan, portando in vantaggio i grigiorossi alla Scala del calcio. Il sogno però dura poco, visto che al 93’ i rossoneri trovano il pari in maniera fortunosa: Messias calcia su punizione, Vasquez tocca e mette fuori causa Carnesecchi.

Al 95’ i grigiorossi restano in dieci per l’espulsione di Pickel che, in un contatto a palla lontana, colpisce al volto Tonali rimediando il rosso dopo la revisione al Var. Nonostante questo al 98’ la Cremonese sfiora comunque il gol su contropiede, ma la conclusione di Ghiglione su assist di Valeri è debole e centrale. Al 99’ l’ultima emozione della partita con la conclusione di Krunic, che viene miracolosamente sventata da Carnesecchi.

Il punto di San Siro è un enorme rimpianto, ma i grigiorossi devono ripartire da questa prestazione. Sabato allo Zini arriva lo Spezia per continuare ad inseguire un sogno.

Simone Guarnaccia

