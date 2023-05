I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno denunciato per la ricettazione di un telefono cellulare rubato un cittadino straniero di 18 anni, con precedenti di polizia a carico.

La mattina del 1 maggio, verso le 10.30, si è presentato in caserma a Soresina un uomo residente in provincia di Bergamo, riferendo ai militari che la sera del 26 aprile scorso, a Milano, aveva subito il furto di un telefono cellulare, completo di sim card, denunciando subito il fatto in una caserma di Milano e di cui ha presentato copia della denuncia.

Nei giorni seguenti ha provato a trovarlo mediante la funzione di geolocalizzazione del telefono e quella mattina risultava attivo in un comune della zona sotto la competenza dei carabinieri di Soresina. Per questo motivo, si era presentato in quel comando dei Carabinieri indicando l’indirizzo preciso nel quale veniva localizzato il telefono.

La pattuglia della Stazione di Soresina, che svolgeva servizio di controllo del territorio, si è portata nel luogo indicato e ha bussato alla porta della famiglia che abita in quella località.

I militari hanno riferito ai presenti cosa cercavano e una persona residente in quell’indirizzo ha cercato il telefono in casa, scoprendo che si trovava nella camera del 18enne che risiede in quella abitazione, ma che non era presente perché era andato a trovare dei parenti in altro luogo.

Il telefono, del valore di oltre 600 euro e completo di scheda telefonica, è stato quindi recuperato e restituito al proprietario mentre il 18enne che lo deteneva nella sua camera è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

