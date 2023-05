Mercoledì 10 maggio 2023, alle ore 14.30, la prof.ssa Alessandra Capanna sarà presente al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia, sede di Cremona, per un incontro dal titolo “I politopi di Xenakis. Tra Musica e Architettura”, nell’ambito delle attività di ricerca del Gruppo DALM (Dialogic Approaches to Living Musics), coordinato dalla prof.ssa Ingrid Pustijanac.

Iannis Xenakis (1922-2001), compositore greco naturalizzato francese, nasce come architetto e ingegnere, prima di dedicarsi alla composizione musicale. Sul finire degli anni Quaranta lavorò presso lo studio del celebre architetto Le Corbusier, una delle più influenti figure della storia dell’architettura, e questa esperienza influenzò notevolmente la produzione musicale di Xenakis. Studiò composizione con Arthur Honegger, Darius Milhaud e Olivier Messiaen negli anni Cinquanta. Proprio Messiaen lo orientò verso l’applicazione delle idee sull’architettura di Le Corbusier nella sua scrittura musicale e favorì così l’affermazione della sua personale voce nella storia della musica del Novecento, con un approccio alla musica estremamente peculiare, sia nelle concezioni estetiche che nelle realizzazioni concrete.

La prof.ssa Capanna, relatrice dell’incontro, è esperta dei rapporti fra architettura e musica. È professoressa associata all’Università di Roma “La Sapienza”, dove ha conseguito la laurea in Architettura e successivamente il dottorato di ricerca in Composizione architettonica con una tesi su “Strutture Matematiche della Composizione. I paradigmi logici dell’Architettura e della Musica”. Il suo principale interesse di ricerca riguarda le strutture logiche della composizione: geometrie e concetti logico-matematici dai quali derivare l’idea progettuale, tra conoscenza e immaginazione. È stata membro del comitato scientifico delle attività per i conservatori di Roma e Trento, ed è impegnata in attività di ricerca e pubblicazione.

