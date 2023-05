Si chiama We Race “Il campionato dimenticato”: sei gare sui kart organizzate in altrettante città d’Italia per onorare le scuderie di Formula 1 più sfortunate della storia. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha intervistato Andrea Porello, membro del team della Formula 1 dimenticata.

abr/gsl

© Riproduzione riservata