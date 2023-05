Venerdì 5 maggio due alunne della classe 2FCOM, Ilenia Di Dio ed Emma Lipara, accompagnate dal prof. Marco Visigalli, sono state invitate dal noto dj Andrea Marchesi, per prendere parte alla sua trasmissione, DeeJay 6 Tu, in onda ogni mattina dalle 6 alle 7 su Radio DeeJay.

Nel corso dei mesi precedenti il noto dj cremonese ha tenuto un ciclo di lezioni sulla storia della radio e sulle tecniche radiofoniche, al quale hanno partecipato le classi seconde dell’indirizzo della Comunicazione del Liceo Anguissola. Al termine del corso gli alunni e le alunne hanno dovuto preparare un breve intervento radiofonico e, proprio in questa occasione, Andrea Marchesi è rimasto colpito dalle due alunne, che al microfono hanno dimostrato scioltezza, prontezza ed empatia.

A seguito di ciò proprio dj Marchesi ha invitato le due alunne in radio e nella giornata di venerdì Emma ed Ilenia hanno avuto l’onore di intervenire in diretta radiofonica, presentando il loro pezzo forte: una breve rubrica di gossip scolastico. Nonostante la giovane età e il fatto che fosse la prima volta in radio, hanno dimostrato di essere molto disinvolte e, oltre a divertirsi, hanno intrattenuto per qualche minuto gli ascoltatori, ricevendo inoltre da alcuni di essi un certo gradimento.

