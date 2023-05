L’ATS della Val Padana promuove l’appuntamento “Pillole di Salute – Postura durante la camminata” che si terrà il 10 maggio presso l’Oratorio del Boschetto in via Crocile n.16 a Cremona alle ore 17:30. L’incontro sarà tenuto da Elena Lameri Assistente Sanitaria di ATS della Val Padana. “Le Pillole di salute”, è un progetto a cura della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS. Prevede incontri sul territorio delle province di Cremona e Mantova e vuole essere un’occasione di scambio tra cittadinanza ed esperti per parlare di temi di salute e benessere psico-fisico e argomenti specifici ripresi dai programmi del Piano della Prevenzione regionale. La partecipazione è gratuita.

