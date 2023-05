Da più di cinquecento anni, nel mese di maggio, la comunità di Castelleone e quelle dei paesi vicini ritornano a onorare la madre di Gesù con le feste anniversarie delle apparizioni di Maria, Madre di Misericordia. Giovedì 11 maggio si celebra, infatti, il 512° anniversario delle apparizioni della Madonna della Misericordia alla veggente Domenica Zanenga, avvenute nei giorni 11,12, 13 e 14 maggio del 1511.

La Madonna chiese che si digiunasse per alcuni giorni, che si facesse penitenza dei peccati, che si pregasse Dio, chiedendo perdono del male compiuto, che si rispettasse il riposo festivo e che si costruisse una chiesa chiamandola S. Maria della Misericordia.

Le feste anniversarie hanno il loro culmine con la processione che, nel mattino dell’11 maggio, partendo dalla chiesa parrocchiale di Castelleone, guidata dal vescovo Antonio Napolioni raggiungerà il Santuario, chiesa voluta da Maria e segno duraturo di affidamento alla Vergine. Qui il vescovo presiederà l’Eucaristia alle 11: la celebrazione potrà essere seguita in diretta tv su Cremona1 (canale 19) e sui canali web e sociale della Diocesi di Cremona.

Le altre Messe dell’11 maggio al Santuario alle 6.30, alle 8 e alle 9.30, mentre nel pomeriggio si terranno il Rosario, i Vespri, la benedizione eucaristica, e la Messa solenne delle 19 presieduta dal rettore e parroco di Castelleone, don Giambattista Piacentini.

Un anniversario che la comunità ha iniziato a preparare dal 2 maggio, quando è iniziata la Novena mattutina e serale con la celebrazione della Messa e con la recita quotidiana del Rosario alle 16.30. Così come sono iniziati i pellegrinaggi delle comunità circostanti.

Qust’anno nelle celebrazioni dell’anniversario delle apparizioni sono stati coinvolti anche i bambini e i ragazzi del catechismo: ogni classe, infatti, si è preparato all’11 maggio con una precisa e costante modalità: ritrovo al santuario alle 19 con attività di racconto sul Santuario, alle 19.45 la cena al sacco, poi un tempo di gioco e ricreazione e alle 21 la partecipazione alla Messa della Novena.

Le celebrazioni anniversarie continueranno anche nei giorni successivi all’11 maggio: venerdì 12 alle 17.30 Messa di consolazione, celebrazione per anziani e ammalati; sabato 13 alle 10 celebrazione per bambini e ragazzi, cui seguiranno giochi; domenica 14 maggio alle 17.30 Messa degli anniversari di matrimonio e alle 21 processione da piazza Fondulo al Santuario con canto del Te Deum. Per tutto il mese di maggio recita del Rosario nei quartieri e nelle frazioni di Castelleone.

© Riproduzione riservata