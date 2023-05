Sabato 13 maggio torna Bimbimbici, la manifestazione di FIAB per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi ed è il momento culminante delle diverse attività promosse in modo capillare e con grande impegno dai tanti volontari presenti con progetti mirati nelle scuole primarie di città e provincia.

Al fianco di FIAB, anche quest’anno la Società Italiana di Pediatria che a marzo, insieme ad altre associazioni, ha lanciato un appello ai Sindaci per ribadire come l’inquinamento atmosferico rappresenti la più importante minaccia ambientale per la salute pubblica chiedendo interventi immediati ed efficaci. Proprio questa infatti è la direzione della campagna #città30subito promossa da FIAB, insieme ad altre associazioni, per chiedere una legge nazionale che porti in Italia, come in altri stati europei, un nuovo modello di città con strade più sicure, inclusive e vivibili, in particolare per i più giovani che hanno il diritto di muoversi liberamente nei contesti urbani.

Come sempre, Bimbimbici gode del patrocinio del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Euromobility, Confindustria ANCMA e ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani.

L’edizione di quest’anno si terrà all’interno ed all’esterno del Centro Commerciale CremonaPo, grazie alla collaborazione con la Direzione, con Ipercoop, Sport Specialist e Decathlon.

Da venerdi 12 a domenica 14 tutti i lavori eseguiti dagli alunni di parecchie scuole primarie in collaborazione con i volontari di FIAB Cremona (S.Ambrogio, B.M. Visconti, Don Primo Mazzolari, F.lli Cervi di Bonemerse. Sesto Cremonese) saranno esposti nella galleria del Centro, lato Sport Specialist.

Sabato 13, dalle ore 9,30 alle 16,00, il programma della giornata di Bimbimbici è ricco di eventi. Alla registrazione presso il gazebo Fiab (all’esterno lato Sport Specialist) ad ogni bambino verrà dato un braccialetto speciale che darà diritto ad uno zainetto ricco di regali ed alla partecipazione a tutti i laboratori previsti: gimkana e sicurezza stradale con Decathlon, manutenzione bici con Sport Specialist, disegni e realizzazione di modelli di bici utilizzando materiali di riciclo, cruciverba, disegni e prove di street art grazie a Stefano Delvò. Ci sarà anche una visita alla Cascina del Cambonino per un tuffo nel passato contadino.

A tutti i bambini verrà offerta una colazione al mattino e per tutti. Genitori compresi, ci sarà un rinfresco dalle 12,00 alle 13,30. L’orario continuato darà la possibilità a tutti di venire quando si vuole e fermarsi il tempo giusto per partecipare ai vari momenti di attività.

