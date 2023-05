“Rischi e tutele nella professione del manager e dell’imprenditore” è il titolo di un incontro promosso da Federmanager Cremona e dall’Associazione industriali di Cremona in programma per domani, sabato 13 maggio, dalle ore 10.30 nella sala conferenze dell’Associazione professionisti, in via Palestro 66 a Cremona.

Dopo i saluti di Valter Quercioli, vicepresidente nazionale di Federmanager, e di Stefano Allegri, presidente dell’Associazione industriali di Cremona, interverranno l’avvocato Stefano Minucci, per affrontare il tema della responsabilità civile e penale connessa alla prestazione del manager e dell’imprenditore davanti all’attribuzione di deleghe e procure, ed il direttore generale di Presidium (soluzioni assicurative per il management) Valeria Bucci, per illustrare gli obblighi assicurativi a tutela del manager e dell’imprenditore, a copertura dei rischi della sua professione.

Le conclusioni saranno affidate a Tiziano Neviani, presidente di Federmanager Cremona. L’ingresso è libero ma è necessario registrarsi attraverso la segreteria organizzativa di Federmanager Cremona, via Palestro 66 Cremona, dirigenti@associazioneprofessionisti-cr.it

