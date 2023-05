Alla Cremonese non riesce l’impresa all’Allianz Stadium ed ora il rischio retrocessione diventa sempre più concreto.

Dopo una prima fase di studio è la Juventus a provare ad alzare i giri del motore senza però creare grandi occasioni. Chiriches si contraddistingue per due chiusure importanti, evitando gli straordinari a Carnesecchi. Al 21’ i bianconeri sono costretti a sostituire Pogba per infortunio, dando più peso all’attacco con l’ingresso di Milik. Proprio l’attaccante polacco si rende protagonista del primo tiro in porta dei bianconeri al 29’, ma la sua conclusione è centrale. Due minuti più tardi è la Cremonese a farsi viva per la prima volta con la ripartenza di Afena-Gyan, che però conclude debole da fuori. Grossa chance al 32’ per i bianconeri con lo stacco di testa di Bremer, ma Carnesecchi si salva in due tempi. Al 37’ anche Chiesa prova a rendersi pericoloso con un tiro da fuori a giro che termina ampiamente alto. Allo scadere della prima frazione grande intuizione di Paredes che trova Milik, ma Carnesecchi è abile a respingere in uscita.

Ballardini a fine primo tempo inserisce Ciofani e Valeri al posto di Afena-Gyan e Quagliata per dare una sterzata all’incontro. A partire forte è comunque la Juventus che, dopo un paio di iniziative senza trovare la porta, ci prova al 54’ con un tiro di potenza da fuori di Rabiot, ma Carnesecchi respinge di viso. Un minuto più tardi i bianconeri la sbloccano: Chiesa salta due grigiorossi e scarica al limite dell’area per Fagioli che con un gran destro supera Carnesecchi e fa 1-0. La Cremonese prova a reagire con un tiro da fuori di Valeri, troppo poco per impensierire Perin. Al 77’ Rabiot calcia fuori solo davanti a Carnesecchi, ma due minuti più tardi è Bremer a fare 2-0 su sviluppi di corner, trovando l’incornata vincente a pochi metri dalla linea di porta. Nel finale arriva invece un grande salvataggio sulla linea di Chiriches su conclusione (quasi) vincente di Rabiot.

La prestazione dei grigiorossi c’è stata, contro un avversario fuori portata. Purtroppo però questa sconfitta lascia la squadra di Ballardini a -6 dall’ultimo posto utile per la salvezza occupato in coabitazione da Spezia ed Hellas Verona. I liguri hanno agganciato proprio gli scaligeri grazie alla vittoria per 2-0 sul Milan, mentre la squadra di Zaffaroni è stata sconfitta in casa dal Torino. Prossimo impegno per la Cremonese sabato 20 maggio allo Zini contro il Bologna, una sorta di ultima spiaggia per restare in corsa per la salvezza.

Questa è la classifica delle squadre in lotta per non retrocedere:

Lecce 32

Verona 30

Spezia 30

Cremonese 24

Sampdoria 17 (già retrocessa)

Queste le partite mancanti (con l’asterisco quelle in trasferta):

Lecce: Spezia, Monza*, Bologna;

Verona: Atalanta*, Empoli, Milan*;

Spezia: Lecce*, Torino, Roma*;

Cremonese: Bologna, Lazio*, Salernitana.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata