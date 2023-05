Il gol di Vlasic alla mezz’ora di Verona-Torino riaccende improvvisamente la lotta salvezza, anche per la Cremonese. Se il successo di ieri, sabato 13 maggio, dello Spezia contro il Milan sembrava un ulteriore schiaffo alla squadra di Davide Ballardini impegnata in una impresa quasi disperata, ma certamente ancora possibile, il lunch match odierno rinvigorisce le speranze grigiorosse.

È stato infatti un pranzo domenicale amaro quello dei gialloblù, piegati dal Torino allenato dall’ex Ivan Juric con un gol appunto di Vlasic, che ora sono stati di nuovo agganciati al quartultimo posto dallo Spezia. Un ko, quello del Verona, che dà un assist d’oro anche alla Cremonese.

Con un successo questa sera all’Allianz Stadium contro la Juventus, infatti, i grigiorossi si porterebbero a 3 punti dalla coppia formata proprio da Spezia e Verona quando di giorante al termine ne mancherebbero tre, quindi con 9 punti in palio.

Con il Lecce risucchiato a tutti gli effetti in questa lotta (i salentini hanno due punti di vantaggio sulla terzultima piazza e otto sulla Cremo penultima che però ha una gara in meno), la squadra di Davide Ballardini può sperare di salire all’ultimo sul treno salvezza.

Un convoglio che più volte sembrava perso e che ora appare più vicino, con l’obiettivo di esserci ancora a bordo quando si fermerà alla stazione numero 38, quella dell’ultima giornata.

Prima però c’è da superare un ostacolo non semplice come la Juventus. Pur con le difficoltà che sta attraversando la squadra di Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno una qualità in campo in grado di spostare gli equilibri. Ma per la Cremonese vale un unico calcolo: a prescindere da chi avrà di fronte dovrà superare se stessa e puntare a tre punti pesantissimi, anche se non ancora decisivi.

Mauro Taino

