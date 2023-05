I carabinieri di Vescovato hanno denunciato per tentata estorsione uno straniero di 47 anni con precedenti di polizia. L’inizio delle indagini risale a metà febbraio, quando il responsabile di un’azienda si era presentato in caserma per denunciare un suo ex dipendente che aveva lavorato per lui un anno, prima di ricevere la comunicazione della conclusione del rapporto di lavoro.

Il 47enne si era quindi presentato negli uffici dell’azienda per chiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto, ma il titolare della ditta gli aveva spiegato che il suo contratto non lo prevedeva. L’uomo aveva continuato a insistere, chiedendogli vari incontri e chiamando in ditta per diversi mesi, sempre nel tentativo, non riuscito, di farsi pagare il Tfr.

Un pomeriggio di metà febbraio il titolare dell’azienda stava per entrare in un distributore di benzina quando aveva visto arrivare sulla corsia opposta il 47enne a bordo della sua auto. Quest’ultimo, prima aveva finto di andargli addosso con il mezzo, poi aveva abbassato il finestrino e lo aveva minacciato.

Una volta denunciato il fatto, i militari hanno acquisito le telecamere di sorveglianza della zona grazie alle quali hanno potuto vedere la scena: il 47enne che con la sua auto si era messo nel mezzo della strada costringendo la vittima a rallentare fino a fermarsi perché non aveva lo spazio per passare. Poi le due auto si erano affiancate e poco dopo erano ripartite.

Al termine degli accertamenti è scattata la denuncia per tentata estorsione.

