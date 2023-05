Giovedì 18 maggio, alle 20,45, in Sala Puerari del Museo Civico (via Ugolani Dati, 4) secondo appuntamento del terzo ciclo di proiezioni della rassegna I naturalisti cremonesi si presentano organizzato dal Museo di Storia naturale.

La serata è intitolata Farfalle e falene della pianura cremonese e durante la proiezione i relatori Maria Cristina Bertonazzi e Marco Ghisolfi, parlando delle farfalle e delle falene della pianura cremonese, tratteranno il tema della biodiversità del territorio, un argomento di cruciale importanza che tocca direttamente ognuno di noi.

Articolata in tre serate che vertono su approfondimenti nelle discipline relative alle scienze naturali, la rassegna intende dare notizia sullo stato di conoscenze acquisite rispetto alla realtà locale e sensibilizzare la cittadinanza perché diventi sempre più consapevole nei confronti del patrimonio ambientale che la circonda, in modo che nelle persone nasca e cresca il bisogno di tutelare e valorizzare il proprio territorio, per garantirne la salvaguardia ed assicurare il benessere comune.

L’ultimo appuntamento della rassegna è programmato per giovedì 8 giugno, sempre alle 20,45, con Emanuele Crepet e Riccardo Groppali che faranno conoscere I ragni del cremonese. L’ingresso agli appuntamenti è libero e gratuito.

