Ha preso il via oggi a palazzo Trecchi la masterclass dedicata alla chirurgia della base cranica e del distretto vertebrale. Promossa dall’Accademia di Neurochirurgia (istituita da Antonio Fioravanti, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’ASST di Cremona), questa iniziativa di formazione s’inserisce nel percorso avviato nel 2021 da Asst Cremona in collaborazione con la Trecchi Human Academy.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali del direttore generale di Asst Cremona Giuseppe Rossi, cui è seguita una breve introduzione al corso e la presentazione della faculty. Anche quest’anno, la masterclass può contare su esperti di fama internazionale, riconfermando Cremona come punto di riferimento per la formazione specialistica ad alto livello.

Gli incontri frontali sono integrati da esercitazioni pratiche: i discenti avranno l’opportunità di eseguire procedure chirurgiche complesse con tecnologie all’avanguardia, ricreando uno scenario il più vicino possibile alla realtà operatoria. Per l’occasione, a Palazzo Trecchi sono state allestite nove postazioni, dove quest’anno per la prima volta i partecipanti potranno effettuare la dissezione intracranica, per imparare a lavorare sulle strutture cerebrali.

Il secondo appuntamento si terrà dal 18 al 20 maggio e sarà sempre dedicato alla chirurgia della base cranica, mentre il 19 e 20 giugno si tratterà il distretto vertebrale con un approfondimento sulla chirurgia robotica. La sede è sempre Palazzo Trecchi (via Sigismondo Trecchi 20 – Cremona).

A questo link il programma e le modalità d’iscrizione: https://academy.trecchihuman.com/it/

