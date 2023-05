H2 Energy srl era presente lo scorso anno alla Fiera della Tecnologia industriale di Hannover con il primo elettrolizzatore per la generazione di idrogeno a livello industriale, con potenza da 1 MW a stack unico con tecnologia PEM (utilizzando elettrolizzatori a membrana Protonica).

“Il nostro obiettivo – aveva detto Saro Capozzoli, uno dei tre soci bresciani della srl che a inizio 2023 ha effettuato un aumento di capitale – è produrre idrogeno verde “italiano” a livello industriale con tecnologie innovative e sempre più competitive. Non vogliamo dipendere da strutture e fornitori esteri per non ripetere gli errori che oggi ci fanno dipendere dai cinesi, per esempio, per la fornitura di impianti fotovoltaici. Per questo abbiamo costituito un importante laboratorio di Ricerca & Sviluppo con un team di esperti, chimici, ingegneri dei materiali e ricercatori puri che arrivano dalle migliori realtà italiane e straniere, accademiche e aziendali. Il nostro obiettivo è la realizzazione della fabbrica automatica di stack e diventare punto di riferimento per ottenere il meglio dal processo di elettrolisi e ottimizzare le ricerche su elettrolizzatori con membrane e senza. Inoltre stiamo allestendo un’area di test bench e siamo in grado di collaudare e testare prototipi da validare in scala reale anche per terzi”.

H2 Energy srl realizza elettrolizzatori da usare in ambito industriale, basati sulle principali tecnologie attualmente presenti sul mercato: Elettrolizzatori alcalini tradizionali (AWE), Elettrolizzatori a membrana protonica (PEM) ed Elettrolizzatori a membrana anionica di nuova generazione (AEM). Nel laboratorio specializzato sullo studio dell’idrogeno, si concentra l’attività di Ricerca e Sviluppo.