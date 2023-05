Il Comune di Cremona, con la collaborazione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha realizzato il convegno “La trasformazione digitale e i progetti PNRR a servizio dei cittadini: si può fare! L’esperienza del Comune di Cremona”, nell’Aula Magna del Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano.

L’evento è stato l’occasione per approfondire la tematica del ruolo della digitalizzazione e delle progettualità PNRR per i comuni e la partecipazione dei comuni del territorio cremonese e mantovano, oltre ad altri portatori di interesse, è stata vasta e interessata.

Nel corso del convegno, durante gli interventi dei relatori, il talk e lo spazio domande, è stata approfondita la tematica del ruolo della digitalizzazione e delle progettualità PNRR per i comuni, partendo dall’esperienza svolta dal Comune di Cremona.

I lavori si sono aperti con i saluti di Gianni Ferretti, Prorettore del Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano, che ha sottolineato come Cremona sia sempre stata attenta alle innovazioni della tecnologia sin dall’avvento delle prime reti internet ed il supporto che il Politecnico di Milano ha sempre dato a queste iniziative; i saluti sono proseguiti con Giovanni Gagliardi, vice presidente della Provincia di Cremona che ha descritto l’impegno messo in campo dalla Provincia sul tema del digitale e con il sindaco Gianluca Galimberti che ha ringraziato i propri collaboratori per le numerose attività virtuose intraprese all’interno dell’ente comunale e ha espresso piena soddisfazione per l’impegno di questi anni.

Il tema “Il ruolo della digitalizzazione e delle progettualità PNRR – la prospettiva degli Amministratori”, è stato affrontato dall’assessore del Comune di Cremona con delega all’Innovazione e Digitalizzazione, Maurizio Manzi che ha delineato gli aspetti generali di quanto intrapreso dall’Amministrazione nell’ambito della transizione digitale e ha evidenziato l’opportunità che è possibile cogliere con le progettualità del PNRR.

Il Segretario Generale e RTD (Responsabile Transizione Digitale) del Comune di Cremona, Gabriella Di Girolamo ha dato evidenza delle azioni intraprese all’interno della struttura amministrativa del Comune per il monitoraggio dei progetti PNRR, che trovano propria espressione nei vari documenti di programmazione e valutazione dell’Ente; la transizione digitale è un obiettivo globale del Comune di Cremona che coinvolge con trasversalità tutti i Settori.

Gianni Dominici, Direttore di Forum PA, ha descritto il contributo di FPA alla transizione digitale e il ranking del Comune di Cremona rispetto ai capoluoghi di provincia italiani: infatti, la recente ricerca di Forum PA colloca Cremona al terzo posto nella classifica generale ICity Rank 2022 dei Comuni capoluogo più digitali d’Italia. Forum PA stila la graduatoria dei 108 Comuni capoluogo sulla base dell’indice di trasformazione digitale, ottenuto come media di otto indici settoriali. In particolare, Cremona si colloca al primo posto per l’accesso ai servizi in rete, per le applicazioni disponibili su dispositivi mobili (App), per l’utilizzo delle piattaforme digitali nazionali abilitanti che favoriscono l’accesso agli strumenti resi disponibili online dalla pubblica amministrazione: Spid (il portale di autenticazione mediante identità digitali), App IO (il punto unico di accesso ai servizi della pubblica amministrazione), PagoPA (la piattaforma di pagamento digitale per i versamenti all’ente), e al decimo posto per la copertura con la rete WiFi pubblica.

Si rileva quanto emerge dall’indagine per l’anno 2023 sulla maturità digitale realizzata da FPA per Deda Next, quale analisi aggiornata all’aprile 2023 dello stato di avanzamento delle principali amministrazioni comunali italiane negli obiettivi di digitalizzazione individuati dalle strategie nazionali, secondo il modello Ca.Re. (Cambiamento Realizzato). Nell’indagine per l’indice Ca.Re, pubblicata il 17 maggio 2023, sono stati presi in considerazione e aggiornati diversi parametri di giudizio e indicatori, in base ai quali Cremona è tra le 32 amministrazioni (su 110 totali) che mostrano un alto livello di maturità digitale, evidenziando un buon livello di digitalizzazione rispetto agli standard definiti dal PNRR.

Relativamente all’intervento del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Alvise De Sanctis, Area Manager Lombardia, Maurizio Caiazza, Account Manager Lombardia e Andrea Ruoppolo, Technical Implementation Manager Lombardia hanno sviluppato il tema “PA digitale 2026: La gestione dei fondi PNRR per la trasformazione digitale nei comuni – Il ruolo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale a supporto delle progettualità dei Comuni. Nello specifico, il dipartimento si è soffermato ad analizzare i dati sulle missioni finanziate dal PNRR e ha messo in evidenza le disponibilità e le risorse relative alla Provincia di Cremona sui progetti presentati e approvati. Il Dipartimento ha esplicitato le modalità di verifica dell’effettivo livello di implementazione delle progettualità, elementi propedeutici all’erogazione del finanziamento. Il

dipartimento ha dato altresì dato evidenza della propria disponibilità nel fornire supporto ai comuni nelle diverse fasi delle progettualità PNRR.

Durante l’intervento di Riccardo Orsoni, responsabile del Servizio ICT e Agenda Digitale del Comune di Cremona, sono state descritte tutte le progettualità PNRR relative alla digitalizzazione messe in campo dal Comune di Cremona, soffermandosi sul percorso intrapreso per la migrazione in cloud.

A seguire, nello spazio per il talk a cui hanno preso parte Franco Gola (CSI Piemonte), Andrea Tironi (Consorzio IT) e Luigi Pellegrini (ARIA S.p.A.), sono state analizzati alcuni punti d’attenzione: le opportunità da cogliere per gli Enti grazie alle progettualità PNRR sulla trasformazione digitale, le priorità da definire al fine di gestire al meglio le risorse finanziarie all’interno delle progettualità PNRR sulla trasformazione digitale,

• i potenziali rischi riscontrabili nell’uso delle risorse correlate ai suddetti finanziamenti PNRR e suggerimenti sulle strategie per evitarle;

• metodologie condivisibili per fare squadra nella gestione delle progettualità PNRR all’interno dei rapporti tra più amministrazioni e tra P.A. e privati.

L’intero evento ed il talk sono stati moderati da Luca Gastaldi che, in qualità di Direttore Osservatorio Agenda Digitale e Responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart city, nel proprio intervento ha altresì evidenziato la portata dell’impegno dell’Italia nell’ambito della transizione digitale attraverso i progetti PNRR, fornendo dati sullo stato d’avanzamento ad oggi raggiunto rispetto ai dati europei.

© Riproduzione riservata