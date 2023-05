Il gettone di presenza che i consiglieri comunali riceveranno per il prossimo consiglio sia devoluto alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. A chiederlo è il presidente del consiglio stesso, Paolo Carletti: “A fronte della tragedia che sta investendo l’Emilia Romagna in questi giorni e che ancora crea preoccupazione e sgomento, il Comune di Cremona non può restare inerte” sottolinea.

“Sono proprio le municipalità delle zone colpite ad essere in prima fila nei soccorsi, e così devono essere proprio la altre municipalità del Paese, le prime a prestare l’aiuto necessario ai territori colpiti, secondo quel principio solidaristico che sta alla base della nostra Carta costituzionale” continua Carletti, che chiede un segnale di attenzione anche agli assessori del Comune, invitandoli a devolvere qualcosa a loro volta.

“Grazie all’interessamento dell’allenatore della Cremonese Davide Ballardini, romagnolo ravennate, abbiamo preso contatti con la presidenza del Consiglio comunale di Ravenna al fine di veicolare quanto riusciremo a raccogliere dove ve ne sia maggior bisogno” conclude Carletti.

