È terminato alle 17 di oggi 20 maggio, l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cremona per il travaso di gpl di una cisterna che si è ribaltata ieri mattina lungo la via Postumia (CR), ora riaperta al traffico. Le squadre di Cremona insieme al nucleo NBCR ( nucleare batteriologico chimi radioattivo) di Milano con specialisti per travaso gpl hanno travasato il gpl recuperandolo in una seconda cisterna.

Il gpl residuo è stato bruciato in torcia prima in fase liquida poi in fase gassosa infine la cisterna incidentata è stata inertizzata con azoto. In totale si sono avvicendati 18 operatori del nucleo vigili del fuoco NBCR di Milano, 18 vigili del fuoco del comando di Cremona tutti coordinati dai funzionari di Cremona e il Comandante ingegner Antonio Pugliano.

