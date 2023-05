Non è bastato il vantaggio lampo del capitano Darko Lazovic al Verona per conquistare almeno un punto che avrebbe voluto dire mettere pressione allo Spezia nella corsa salvezza, ma anche e soprattutto condannare alla retrocessione la Cremonese.

I gialloblù, infatti, si sono fatti rimontare sul campo dell’Atalanta e a nulla è valso l’assalto finale degli scaligeri che hanno colpito anche una traversa e un palo. A Bergamo, i padroni di casa hanno vinto 3-1, rimandando a domani ogni verdetto sui grigiorossi.

Dopo il 5-1 incolore subito in casa contro il Bologna, infatti, la Cremonese deve sperare che lo stesso Verona e lo Spezia non facciano più punti da qui a fine campionato, ottenendone al contempo 6 nelle ultime due partite di Serie A.

Uno scenario improbabile, più tecnicistico che sostanziale, ma a oggi, sabato 20 maggio, l’addio alla massima competizione italiana non si è ancora consumato per i grigiorossi, ma rimane comunque una prospettiva molto vicina.

Lo Spezia, infatti, ha una partita in meno e giocherà la sua 36esima giornata domani nel lunch match contro il Lecce, altra squadra risucchiata verso la zona rossa. Anche solo con il pareggio, i bianconeri condannerebbero la Cremonese al ritorno in B.

Questa è la classifica delle squadre in lotta per non retrocedere (con l’asterisco le squadre che hanno già giocato la 36esima giornata):

Lecce 32

Verona 30*

Spezia 30

Cremonese 24*

Queste le partite mancanti (con l’asterisco quelle in trasferta):

Lecce: Spezia, Monza*, Bologna;

Verona: Empoli, Milan*;

Spezia: Lecce*, Torino, Roma*;

Cremonese: Lazio*, Salernitana.

M.T.

