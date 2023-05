Alluvione in Emilia Romagna, 4963 interventi dei Vigili del Fuoco

In Emilia Romagna 879 Vigili del fuoco, di cui 696 giunti in rinforzo da altri Comandi, sono impegnati nelle operazioni di soccorso. Di questi, fanno sapere dal Dipartimento dei vigili del fuoco, 244 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 326 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità. Sono stati 4.963 gli interventi effettuati finora: 1.148 a Bologna, 2.089 a Ravenna, 1.362 a Forlì Cesena, 364 a Rimini. vbo/gsl

