“People Forum – competenze, lavoro e futuro”: questo il titolo dell’incontro organizzato per il 25 maggio dalle 17.30 alle 19.45 nell’aula magna del Campus Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona. A moderare i lavori sarà presente Ilaria Massari, direttore di Reindustria. L’apertura del convegno, con i saluti iniziali, sarà affidata ad Andrea Ferrari, presidente di Api Servizi. Quindi ci sarà l’intervista tripla dal titolo “Oggi studio, domani lavoro”: gli studenti Simone Barili (Presidente Consulta Studenti della Provincia di Cremona e studente dell’IIS Torriani), Francesco Zanaboni (Fondazione ITS) e Michela Vasta (Studentessa iscritta al 3° anno di Ingegneria gestionale – Politecnico di Milano) a dialogo con Andrea Mattioli, Hr Fabbrica digitale. Alle 18 interverrà quindi Maria Grazia Gasparoni, Partner, Logotel sul tema “People Transformation: come sta cambiando il lavoro”.

Sarà quindi il momento di una tavola rotonda su “Orientamento come strategia: approcci e strumenti”, con Marianna Marrazzo, Central Sourcing Coordinator Gi Group Spa, Maria Carmen Russo, Responsabile di Posizione Organizzativa – Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola Università, Sviluppo Lavoro – Comune di Cremona e Direttore Sistema Coordinato Servizi Informagiovani – Anci Lombardia, Luca Maniscalco, autore de “Il lavoro che c’è”, Responsabile marketing e comunicazione di Fondazione Unimi e autorevole esperto di LinkedIn e Monica Cozzolino OSM Edu.

L’intervento successivo sarà affidato a Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale e di Imprenditorialità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, su “Le competenze indispensabili per le PMI: il valore del passaggio generazionale”.

Alle 19 in videocollegamento sarà presente Silvia Zanella, Manager, Autrice e Linkedin Top Voice su “Future of work: questo è un paese per giovani?”. Seguirà quindi un’altra tavola rotonda su “Il capitale umano: formazione, valutazione e gestione

del personale” con Paolo Ramella, Responsabile Risorse Umane Credito Padano, Amarildo Arzuffi, Direttore Area Formazione Fondimpresa, Micaela Scozia OSM Cremona.

