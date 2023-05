Non sembra avere davvero fine l’altalena dei prezzi dei carburanti, che prosegue in modo ininterrotto da mesi. Cremona però ha un record, secondo la fonte “Staffetta quotidiana”, portale che raccoglie notizie e documenti su tutte le fonti di energia.

La nostra provincia risulta essere in Lombardia quella con il prezzo medio meno caro sia per la benzina che per il diesel, che tra l’altro è tornato a costare meno della verde. Guardando alla classifica stilata dal portale, il dato medio del diesel è di 1,62 , mentre è di 1,78 per la benzina. Fanalino di coda nelle province della Lombardia risulta essere Brescia: lì la benzina si paga in media 1,81, mentre per il diesel la città in cui è meno vantaggioso fare il pieno sono Milano e Varese con 1,67.

La seconda provincia più conveniente dove fare il pieno di benzina in Lombardia è Monza Brianza con una media di 1,79 al litro. Per quanto riguarda invece il diesel dopo Cremona viene Bergamo con una media sul prezzo del diesel di 1,64.

A livello nazionale Cremona sale sul podio e risulta essere al terzo posto dopo Biella e Ancona, ma solo per il prezzo della benzina. Ai primi posto per il costo del diesel ci sono sempre Ancona e Biella.

Insomma il pieno a Cremona è super conveniente. Se è vero che le frequenti oscillazioni dei prezzi dei carburanti rimescolano facilmente le classifiche, è comunque evidente come la tendenza al ribasso sia consolidata, con Cremona che ormai da settimane figura tra le province più virtuose.

Silvia Galli

