Educazione alla legalità ambientale: la lezione degli ufficiali dell’arma dei carabinieri alle classi 1ALSA, 1BLSA, 2ALSA del Torriani. Martedì 23 maggio 2023 dalle ore 10 alle ore 11.40 in Aula Varalli sono intervenuti il Ten. Col. Amerigo Filippi, Comandante Nipaaf di Cremona, Carabinieri per la Tutela Forestale di Cremona e il S.Ten. Giovanni Vignola, Comandante del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Cremona.

L’incontro organizzato dalla prof.ssa Paola Gaudenzi, docente di Diritto e vicepreside con la collaborazione delle docenti di Scienze Naturali, è stato fortemente voluto dagli ufficiali dell’Arma nell’ambito delle attività volte alle scuole del Territorio per promuovere la legalità e la tutela dell’ambiente.

Dopo i saluti della Dirigente, un video ha presentato tutte le attività investigative ed operative dell’Arma dei Carabinieri. Soffermandosi in particolar modo sul ruolo del gruppo forestale, il Ten. Col. Amerigo Filippo ha esordito con un invito ad una attenta riflessione: “Il rispetto e l’amore della Natura necessitano di conoscenza, non si può amare ciò che non si conosce”.

Tra gli argomenti trattati: la salvaguardia degli ambienti acquatici con particolare attenzione al nostro Fiume Po, la tutela della biodiversità sempre più spesso minacciate da specie “Aliene” , lo sfruttamento sostenibile dei boschi. E’ stato sottolineato il fatto che le azioni del singolo possono avere gravi ripercussioni a livello globale, quindi ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per la tutela dell’ambiente.

L’invito è esteso ai giovani è ad una collaborazione attiva di tutti nel denunciare sempre i comportamenti pericolosi per l’ambiente.

© Riproduzione riservata