Domenica 28 maggio, alle ore 21.00, presso il Duomo di Cremona, avrà luogo il Concerto di Pentecoste con il coro universitario del conservatorio Bob Cole della California, diretto dal M°. Jonathan Talberg, e il coro dell’ Istituto di Istruzione Superiore A.Stradivari di Cremona, diretto dal Maestro Pietro Triacchini, accompagnato dall’organista Marco Brunelli. Il coro della Bob Cole Conservatory Chamber è formato da circa 45 cantori dai 19 ai 30 anni che si esibiranno a cappella in un programma con brani di Johann Sebastian Bach, Maurice Duruflé, Eriks Esenvalds, Jocelyn Hagen, Shavon Lloyd, James Erb, Olivier Messian, Felix Mendelssohn, Thomas Weelkes, Moses Hogan, Robert Shaw, Alice Parker, Saunder Choi e Christopher Harris. Il Coro dell’Istituto di Istruzione Superiore A.Stradivari di Cremona, si esibirà in un repertorio di musica sacra con opere di Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Duruflé, Giovanni Catelli, e Cèsar Frank. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto Masterclass, promosso dalla Camera di Commercio e dal Comune di Cremona, con il contributo di Regione Lombardia, in collaborazione con il Cremona International Spring Music Festival, organizzato dal Liceo Musicale Stradivari, il Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona e la Scuola internazionale di liuteria.

Il Bob Cole Chamber Choir è uno dei cori collegiali più famosi d’America, si è esibito in tutto il mondo, inclusa la Cappella Sistina e San Pietro, ha vinto il Pavarotti Trophy e il Choir of the World al Welsh Isteddfod e il Primo Premio all’International Choir a Spittal, in Austria. Si sono esibiti in otto sorprendenti convegni dell’American Choral Directors Association, e in molti altri festival e conferenze nel mondo. Il coro è in tournée ogni anno e ha tenuto concerti in tutta Europa, Australia, Nuova Zelanda e Cina. Gli alunni del coro dirigono programmi corali collegiali di importanza nazionale e cantano presso il Metropolitan, San Francisco, Cincinnati, Los Angeles e Philadelphia Opera.

Direttore Jonathan Talberg è il vincitore del President’s Award dalla California Music Educators Association, grazie ai “risultati straordinari nell’educazione musicale”, il M° Jonathan Talberg è direttore delle attività corali al Bob Cole Conservatory e Bob Cole Conservatory Chamber Choir, premiato a livello internazionale come coro universitario. Appassionato sostenitore dell’educazione musicale corale, il Prof. Talberg è regolarmente impegnato a dirigere cori negli Stati Uniti, inclusi i cori della conferenza dell’Associazione Nazionale per l’Educazione Musicale. La sua esperienza professionale include gli incarichi come Direttore della Musica al Primo Congregational Church di Los Angeles e il Los Angeles Bach Festival. E’ stato anche assistente alla direzione della Cincinnati Symphony e dell’ Aspen Music Festival.

