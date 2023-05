Un weekend ricco di eventi quello appena trascorso durante il quale anche i musei civici sono stati protagonisti con le numerose iniziative che hanno organizzato e alle quali hanno partecipato oltre 1100 persone.

Tra sabato 27 e domenica 28 maggio più di trecento sono stati i partecipanti alle attività promosse dal Museo di Storia Naturale e dal Museo della Civiltà Contadina: Torrazzo Bricks al Museo – Mattoncini in mostra (con raccolta fondi Occhi Azzurri Onlus); Ti racconto come è Andata, festa finale di C’era un volta …pensare immaginando con le fiabe a cura di Maria Pia Coelli, in collaborazione con Auser Unipop, con i bambini che hanno fatto da guida al Museo del Cambonino accompagnando gli adulti in visita; la Giornata mondiale dell’ape a cura di Gloria Belletti, in collaborazione con Urban Bees e Città Rurale, un’interessante visita agli apiari e il laboratorio didattico creativo dedicato alle bambine, ai bambini e alle famiglie, e poi la caccia alle magnolie nel cortile di Palazzo Affaitati.

A queste si aggiunge la fattiva collaborazione al Super gioco sano organizzato da ASST Cremona, con un percorso sensoriale dedicato alle bambine, ai bambini e alle famiglie nell’ambito di Nati per leggere con la Piccola Biblioteca.

In accordo con il Gruppo Naturalisti Cremonesi, che sin dalla sua costituzione ha individuato la propria “casa” negli spazi del Museo di Storia Naturale, è proseguita l’attività di divulgazione con un singolare quanto apprezzato “Concerto di usignoli”, una guida all’ascolto di questi uccelli al parco delle Colonie Padane, curata da Bassano Riboni, in collaborazione con il WWF di Cremona.

Interesse di esperti e non solo ha suscitato la mostra micologica Funghi di primavera, anche in questo caso resa possibile grazie alla conoscenza in questo campo del Gruppo Naturalisti Cremonesi. E uno di loro, Fabrizio Bonali, ha condotto la passeggiata botanica nel Parco del Po e del Morbasco la mattinata di domenica 28 maggio.

Gli spazi del Museo Archeologico hanno ospitato appuntamenti letterari ed artistici, ad iniziare dall’incontro con lo scrittore Paolo Giordano, che ha presentato il suo ultimo libro, Tasmania, nell’ambito del Porte Aperte Festival, e l’esposizione delle opere di Art Week, la mostra di arte diffusa che sta riscuotendo un notevole interesse. Un luogo quello dell’ex basilica di San Lorenzo visitato da oltre cinquecento persone.

Musica ed arte infine al Museo Civico “Ala Ponzone”, sempre con le opere di Art Week, e con la visita Guidata a tema, seguita da un concerto nella Sala Manfredini a cura del Conservatorio “Claudio Monteverdi”. In questo caso i partecipanti sono stati più di duecento. “Un weekend davvero ricco di cultura che ha coinvolto moltissime realtà che hanno saputo costruire una progettualità comune. Un grazie a tutti gli attori coinvolti che hanno lavorato per questo importante successo, dando il segno di una città sempre più viva ed attrattiva”, commenta al riguardo l’assessore alla Cultura Luca Burgazzi.

© Riproduzione riservata