Pablo Galdames, centrocampista cileno arrivato nel mercato invernale in prestito dal Genoa, ha parlato in conferenza stampa e subito ha chiarito le intenzioni che aveva quando è arrivato in grigiorosso: “Volevo venire per raggiungere l’obiettivo della salvezza, ma anche con la voglia di trovare minuti”.

Sulle sue performance ha poi evidenziato: “Penso di aver fatto veder che la Serie A la posso fare, Heinze mi ha insegnato tanto: la differenza con il calcio argentino è l’intensità e che quello italiano è molto tattico. Inoltre quando giochi contro le grandi squadre ci sono giocatori di grandissima qualità”.

In vita dell’ultimo impegno della stagione, sabato sera allo Zini contro la Salernitana, Galdames ha chiarito: “Sono una persona molto competitiva, anche nella partitella di allenamento se non vinco sono arrabbiato tutto il giorno. Voglio vincere sempre quindi speriamo di fare una bella partita e una bella prestazione, di giocare da squadra e dare una soddisfazione alla gente di Cremona vincendo l’ultima partita di questa stagione in Serie A”.

