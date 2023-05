Pnrr, Fitto “Fare velocemente ma non in fretta”

“Bisogna fare molto velocemente, ma non bisogna fare in fretta, perché facendo in fretta poi c’è il rischio di

dover correggere molte cose”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele

Fitto, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

sat/gtr

(fonte video: Palazzo Chigi)

