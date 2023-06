I bangi pubblici di Piazza Roma nel mirino di Pietro Burgazzi di Fratelli d’Italia. “Dopo numerose lamentele ricevute da mamme che regolarmente portano i bambini ai giochini di p.zza Roma, inerente l’incuria dei bagni pubblici in loco ubicati, mi sono recato a verificare di persona la veridicità di quanto segnalato. I bagni non sono degni di ospitare bimbi e mamme che spesso si recano con bambini piccoli: lavandino che non funziona, tazza water rotta e sporcizia in terra” dice Burgazz in una nota stampa “Un po’ di rispetto ,visto che oltre tutto bisogna pagare sarebbe doveroso. Amministrazione se ci sei batti un colpo.” Burgazzi con questa lettera pone l’attenzione sullo stato di poca cura dei servizi pubblici in quel luogo. Molte mamme si lamentano anche della scarsa pulizia dei giochi per i bambini e del degrado in cui versano.

© Riproduzione riservata