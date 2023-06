Giovedì 8 giugno 2023 riapre il cinema sotto le stelle a Cremona quest’anno con una novità importante: dal 16 giugno al 16 settembre il biglietto d’ingresso unico di tutti i film italiani ed europei sarà di 3,50 euro, mentre per tutte le altre proiezioni sarà di 6,50 euro. L’Arena Giardino aderisce, infatti, all’importante iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prossimamente verrà pubblicizzata a livello nazionale.

Anche quest’anno il programma dedica tre appuntamenti al rapporto tra il cinema e il nostro ambiente, in particolare fluviale, in collaborazione con il Comune di Cremona. Tutte le serate sono a ingresso con libera offerta in favore delle cucine benefiche della Società San Vincenzo De Paoli.

Nei mesi di giugno e luglio troveranno infatti spazio due appuntamenti del ciclo culturale “Letture sul Po”, quest’anno giunta alla 4° edizione: in occasione dell’inaugurazione, l’8 giugno,verrà proiettato “Il mondo degli ultimi”, opera del 1980 per la Regia di Gian Butturini, recentemente restaurata dalla Cineteca Nazionale di Roma e presentato al Torino film Festival. Un film, ambientato a Cremona e nelle campagne circostanti, che narra un pezzo importante dellanostra società contadina di metà ‘900, percorsa dalle pulsioni politiche del dopo guerra e dalle lotte per la dignità del lavoro.

Il secondo appuntamento sarà mercoledì 26 luglio con la proiezione del classico di Pupi Avati“Lacasa dalle finestre che ridono”, un noir padano ambientato nella bassa ferrarese negli anni ’60. Lunedì 26 giugno, sarà dedicata una serata in“Omaggio a Sandro Talamazzini” in occasione dell’intitolazione al Regista, da parte del Comune, della strada che costeggia l’Arena Giardino. Durante la serata veràà ricordato l’autore e verrà proiettata una rassegna di alcuni suoi documentari.

Nel programma 2023 verrà riservato spazio in particolare a “Le otto montagne” con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, pluripremiato ai recenti David di Donatello e Premio della Giuria all’ultimo Festival di Cannes (13, 14 giugno e 22, 23 luglio), ma anche all’ultima opera di Nanni Moretti, “Il sol dell’avvenire” (19, 20 giugno e 24 luglio). Da segnalare anche il thriller italiano “L’ultima notte d’Amore”, con Pierfrancesco Favino (9, 10 giugno e 20 luglio).

Tra i film d’autore in calendario, il 21 giugno verrà proiettato“Close”, Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes, del regista olandese Lukas Dhont, che racconta la profonda amicizia e la ricerca dell’identità di Lèo e Rémy, due ragazzi nel pieno dell’adolescenza. Lunedì 17 luglio, invece, da non perdere“Passeggeri nella notte”, con Charlotte Gainsbourg: ambientato nella Parigi degli anno ’80, è una delicata narrazione sulla famiglia, il passare del tempo e la poesia della vita quotidiana.

Infine un’altra serata con ingresso a libera offerta in favore delle donne iraniane: il 28 giugno verràproiettato“The Matchmaker”, della Regista Benedetta Argentieri, in collaborazione con Arci Persichello: un punto di vista oltre gli stereotipi sulla guerra santa islamica e il ruolo delle donne dell’Isis.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

© Riproduzione riservata