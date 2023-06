Davide Garufi, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Cremona, è stato rieletto nel consiglio nazionale.

L’assemblea, che si è svolta a Roma mercoledì mattina, ha previsto la rielezione di tutti i membri: il nuovo presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio è il ferrarese Matteo Musacci, che nel mandato sarà affiancato anche dall’imprenditore cremonese.

“Sono molto soddisfatto della rielezione – spiega Garufi, che ricopre il ruolo di consigliere nazionale dal 2018 – perché, seppur con un consiglio rinnovato, potremo continuare il percorso innovativo che abbiamo avviato negli ultimi anni”.

Garufi aggiunge: “Ringrazio l’ex presidente Andrea Colzani per l’ottimo lavoro e i tanti contributi del suo mandato, iniziato e terminato proprio a Cremona: il suo primo evento ufficiale è stato il nostro Confaperitivo e uno degli ultimi l’intervento alla tavola rotonda di “Buongiorno Impresa!”. Auguro buon lavoro al presidente Musacci e lo invito a Cremona ad uno dei nostri prossimi appuntamenti”.

35 anni, titolare di un’azienda di informatica, Garufi è anche nella Giunta di Confcommercio Provincia di Cremona e come presidente del gruppo Giovani Imprenditori sta portando avanti gli eventi “Buongiorno Impresa!” un mix di formazione e networking.

I prossimi appuntamenti sono “We Can Do It”, evento dedicato alla manutenzione dell’auto a cura del consigliere Elena Spelta (13 maggio, ore 18.00, Spelta Pneumatici via Sesto) e “Gli eventi come strumenti di marketing territoriale” e visita guidata a Palazzo Vidoni a cura del CrArT (20 giugno, ore 18.00, Palazzo Vidoni).

