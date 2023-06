Importante operazione anti degrado quella condotta nella giornata di ieri dagli agenti della Polizia Locale che ha portato alla rimozione di un centinaio di biciclette prive di parti essenziali e abbandonate in varie zone della città. E’ stato recuperato un centinaio di carcasse di biciclette trovate in viale Trento e Trieste, nel parcheggio delle ex tramvie, in via agli Scali, nel piazzale della stazione ferroviaria, in via Massarotti, in via S. Barbara, in via XX Settembre, in via Mantova e in viale Cambonino.

Il tutto è stato poi depositato nel magazzino di via dell’Annona dove i giovani e le persone impegnati nell’attività della Ciclofficina “La Gare des Gars” provvederanno a selezionare i vari pezzi per la verifica dei telai così da mandare al riciclo quelli più deteriorati o irrimediabilmente danneggiati. Altri pezzi, ancora in buono stato, verranno via via da loro riutilizzati per realizzare biciclette di seconda mano. “L’abbandono di biciclette rotte è uno di quei fenomeni che contribuisce a produrre una percezione di degrado e, in ultima analisi, di insicurezza che intendiamo contrastare con la rimozione a cadenza mensile dei rottami che verrà effettuata in collaborazione con Linea Gestioni. L’altro aspetto da sottolineare è che quanto rinvenuto viene riciclato, un’azione con risvolti positivi non solo dal punto di vista ambientale ma anche sociale”, è il commento del Comandante della Polizia Locale Luca Iubini

