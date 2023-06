Il 29 giugno la prima udienza della causa civile per la richiesta di 12 milioni di euro per i danni causati dall’inquinamento. Intanto è emerso che in caso di emergenza i piani di evacuazione dell’ex raffineria ignorano completamente la zona delle canottieri. Intervista al presidente della “Bissolati” Maurilio Segalini.

Servizio di Giovanni Palisto

