Turismo, per l’estate 2023 previsioni migliori dell’era pre-Covid

Per l’imminente stagione estiva si prevede una crescita dei flussi turistici in Italia, con oltre 68 milioni di arrivi e quasi 267 milioni di presenze. A optare per una destinazione italiana sarebbero 35,3 milioni di stranieri, pari a poco più della metà del dato complessivo degli arrivi previsti, generando ben 131,5 milioni di pernottamenti. È quanto emerge da un rapporto dell’Istituto Demoskopika.

sat/gtr