Nonostante fosse ai domiciliari, continuava a frequentare pregiudicati e poi, sorpreso fuori dalla propria abitazione, alla vista dei poliziotti ha ingerito un involucro che molto probabilmente conteneva droga.

Così un cremonese di 60 anni è finito in arresto da parte degli uomini della Squadra Mobile della Questura su disposizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Mantova, che ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare con la custodia in carcere.

L’uomo, con alle spalle numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio ed evasione, e condannato dalla Corte d’Appello di Bologna nel 2021 per un cumulo pene, era stato ammesso, il 12 gennaio 2023, al beneficio dell’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare.

Tuttavia, sin da subito, gli investigatori della Mobile, i colleghi della Volante e della Divisione Anticrimine hanno notato che nella casa del 60enne c’era un continuo viavai di pregiudicati.

In un’occasione, inoltre, l’uomo è stato visto fuori dalla propria casa, in violazione delle prescrizioni imposte, e, sorpreso dai poliziotti, ha cercato di nascondersi; all’atto del controllo, ha estratto dalla tasca un involucro contenente probabilmente eroina, e lo ha ingerito.

Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza evidenzia che l’uomo numerose volte era stato controllato insieme ad altri pregiudicati e che sussistono fondati elementi che inducono a ritenere che il 60enne, nonostante la misura restrittiva in atto, ponesse in essere un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel proprio domicilio.

Alla luce delle numerose reiterazioni delle violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, all’uomo è stata quindi ripristinata la pena detentiva della carcerazione.

A seguito delle ricerche, è stato nuovamente accompagnato a Cà del Ferro dove dovrà scontare il residuo della pena detentiva fino a settembre 2024.

Sara Pizzorni

