E’ stata inaugurata ufficialmente giovedì primo giugno il luna park di San Pietro. Le attrazioni, di cui una nuovissima, saranno posizionate nell’apposita area di Piazza Atleti Azzurri d’Italia. Le giostre sono 76, tra grandi, medie e piccole attrazioni, con una novità: “Evolution”, solo per i più coraggiosi. Ci sono anche attività complementari costituite da 10 padiglioni alimentari per la vendita e somministrazione di dolciumi, bibite e prodotti gastronomici. In particolare, 4 banchi gastronomici e 6 chioschi per i dolci. La chiusura è prevista il 29 giugno.

Gli orari: nei giorni feriali apertura facoltativa dalle 10 alle 12,30, con divieto di uso amplificatori e riproduttori sonori, e dalle 15 alle 20. L’apertura obbligatoria è dalle 20 alle 00,30 con le attrazioni in funzione. Venerdì e sabato ci sarà la possibilità di protrarre l’orario fino all’una. Per quel che riguarda la domenica e i festivi, è prevista l’apertura facoltativa dalle 9 alle 20, mentre quella obbligatoria con le attrazioni in funzione è dalle 20 alle 00,30. L’uso di amplificatori e riproduttori sonori è consentito dalle 16 alle 23 nel rispetto dei limiti di rumorosità; dopo le 23 è consentito solo l’annuncio delle corse a volume moderato.

